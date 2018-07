Cruzeiro confirma jogo-treino contra Mamoré em janeiro

O duelo servirá de preparação da equipe para a estreia no Campeonato Mineiro, que será justamente o clássico do dia 3 de fevereiro, contra o Atlético, que marcará a reabertura para jogos do reformado Mineirão, um dos palcos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2013.

No último dia 21, o Mineirão foi reaberto ao público em uma cerimônia que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff e um show da banda Jota Quest, depois de dois anos e meio fechado para obras e uma ampla reforma.

O técnico Marcelo Oliveira pediu pela realização do jogo-treino de preparação com o Mamoré, que já havia sido derrotado pelos cruzeirenses, por 2 a 1, na pré-temporada de 2012. Naquela ocasião, o atacante Wellington Paulista fez os dois gols da vitória, também em duelo realizado no final de janeiro.