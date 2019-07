Cruzeiro confirma punição da Fifa por dívida de Willian, mas nega perda de pontos

O Cruzeiro segue enrolado dentro e fora de campo. Em má fase no Campeonato Brasileiro - está na zona de rebaixamento -, e envolvido em investigações da Justiça, o time mineiro pode sofrer agora uma punição que afetaria a parte esportiva com a perda de pontos. O clube foi acionado na Fifa pelo Zorya, da Ucrânia, por uma dívida referente à aquisição do atacante Willian, hoje no Palmeiras, em 2017, e perdeu o processo em primeira instância em março passado.

Com a derrota, o Cruzeiro foi punido pela Fifa em uma sanção que, em caso de não pagamento da dívida em um prazo de 90 dias, poderia envolver a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro ou em algum outro torneio em disputa. Mas os advogados do time mineiro recorreram na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para suspender, ao menos por enquanto, a decisão. O valor do débito com os ucranianos gira em torno de R$ 6 milhões.

Willian chegou ao Cruzeiro em julho de 2013 como parte da venda do meia Diego Souza ao Metalist Kharkiv, da Ucrânia. À época, ele assinou contrato de empréstimo de um ano, com o clube tendo opção de compra de 100% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros (quase R$ 15 milhões na cotação atual). A dívida inicial era de 1 milhão de euros (R$ 4,25 milhões), mas aumentou devido aos juros.

A pendência do Cruzeiro referente a três parcelas agora é com o Zorya, que passou a ser o responsável pelo processo desde que o Metalist Kharkiv foi excluído da Liga da Ucrânia em decorrência de dívidas. Willian deixou o Cruzeiro e foi para o Palmeiras em 2017, em troca em definitivo envolvendo o meio-campista Robinho.

Em junho de 2017, o Zorya acionou o Cruzeiro na Fifa cobrando o valor devido. A decisão do Comitê Disciplinar da Fifa, favorável aos ucranianos, saiu no dia 22 de março deste ano e determinava que o Cruzeiro deveria realizar o pagamento da dívida. Em maio, o time mineiro recorreu da decisão no CAS e as partes (Cruzeiro, Zorya e CBF) receberam uma carta da Fifa a qual suspende a decisão do Comitê Disciplinar da entidade, por reconhecer a validade do recurso interposto pelos brasileiros.

"O Cruzeiro, conforme nota oficial da Fifa divulgada ontem (terça-feira), não corre nenhum risco de perda de pontos no Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição que esteja disputando. Há um processo tramitando na Fifa, do FC Zorya da Ucrânia contra o Cruzeiro Esporte Clube, relativo à transferência do atleta William Bigode", disse o clube mineiro em uma nota oficial divulgada nesta quarta.

"O Cruzeiro EC perdeu a causa em primeira instância, mas, em seguida, entrou com um recurso conseguindo uma liminar que foi aceita pela Fifa e pelo CAS - Corte Arbitral do Esporte. Um novo julgamento será marcado dentro de aproximadamente 10 meses. Segundo nosso advogado internacional, Dr. Breno Tanuri, se houver nova derrota, o clube terá 90 dias para efetuar o pagamento da dívida. Diante disso, não há nenhuma verdade quando se fala em perda de pontos", completou.