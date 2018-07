Cruzeiro confirma retorno do goleiro Fábio para o jogo contra o Democrata-GV

A partida contra o Democrata, de Governador Valadares (MG), neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11.ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, inicialmente não valeria nada ao Cruzeiro, já classificado à semifinal e garantido na segunda posição. Mas tudo mudou nesta quarta-feira.

Segundo avisou o clube mineiro em seu site oficial, a partida marcará o retorno do goleiro Fábio, afastado dos gramados desde agosto de 2016. "Após quase oito meses, o ídolo eterno Fábio voltará a vestir a vitoriosa camisa estrelada. Atleta que mais atuou pelo clube na história, o goleiro tem seu retorno confirmado aos campos na partida de domingo, 9 de abril, contra o Democrata", informou o Cruzeiro.

Em 14 de agosto de 2016, na partida diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Depois de ser operado e iniciar um longo processo de recuperação, ele retornou gradativamente aos treinos em 2017. Agora, complementando o processo, ele estará em campo neste domingo, quando o Cruzeiro deve atuar com os reservas.

Fábio estreou no clube em 4 de março de 2000, em um amistoso contra o Universal-RJ, e já disputou 705 partidas pelo Cruzeiro, além de ter inúmeras passagens pela seleção brasileira. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014, entre outros títulos, e a Copa América de 2004.