Cruzeiro confirma Souza fora de jogo com o Flamengo

Souza sofreu uma pancada na panturrilha esquerda no último sábado, durante a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. Por causa disso, o volante precisou ser substituído pelo técnico Marcelo Oliveira durante o duelo. O treinador, então, promoveu a entrada de Lucas Silva. E a troca deve se repetir nesta quarta, diante do Flamengo.

Na segunda-feira, Souza realizou exame de imagem que não constatou lesão na panturrilha esquerda do volante. Mas o jogador não vai atuar na quarta no Maracanã por ainda reclamar de dores.

A comissão técnica definiu que Souza permanecerá em Belo Horizonte realizando tratamento médico. Assim, há a expectativa de que o volante reforce o Cruzeiro no jogo contra o Vasco, domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.