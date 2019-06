Cruzeiro confirma venda do zagueiro Murilo ao Lokomotiv Moscou

O Lokomotiv Moscou oficializou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Murilo. O defensor do Cruzeiro assinou um acordo válido pelas próximas cinco temporadas com o clube russo e vai vestir a camisa de número 27. Formado nas divisões de base da equipe mineira, Murilo tem 22 anos e disputou 60 partidas pelo time.

"Eu posso jogar em praticamente qualquer posição na defesa. Eu vim para o Lokomotiv para vencer, quero ajudar o time a recuperar o título de campeão. A decisão de vir para cá foi fácil, eu não pensei por muito tempo. Ontem consegui visitar a Praça Vermelha e o Kremlin, gostei muito! Eu sei que o Lokomotiv é um grande clube com história. Então hoje eu estou feliz por estar aqui. Espero poder trazer muita alegria aos torcedores do Lokomotiv", disse Murilo, em declaração reproduzida pelo site oficial do Lokomotiv Moscou.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as estimativas são de que o clube russo vai desembolsar R$ 11 milhões para tirar Murilo do Cruzeiro, onde vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Mano Menezes nesta temporada, pois era reserva, tendo entrado em campo apenas seis vezes em 2019.

Recentemente, Murilo defendeu a seleção brasileira olímpica no Torneio Maurice Revello, o tradicional Torneio de Toulon, tendo sido titular em quatro dos cinco jogos da vitoriosa campanha da equipe nacional na França.

"O Cruzeiro Esporte Clube agradece ao atleta Murilo pelos serviços prestados. Formado na base celeste, o zagueiro sempre honrou nosso manto e nos ajudou nas conquistas de duas edições da Copa do Brasil e de dois Campeonatos Mineiros", afirmou o time em seu perfil no Twitter, confirmando a ida de Murilo para o atual vice-campeão russo.