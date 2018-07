Cruzeiro confirma volta de Mano Menezes ao comando da equipe

Mano Menezes está de volta ao Cruzeiro. Menos de um ano após trocar o clube mineiro pelo futebol chinês, o treinador acertou sua volta ao time para suceder o português Paulo Bento, que foi demitido na última segunda-feira em razão da péssima campanha da equipe no Campeonato Brasileiro.

Em 2015, Mano teve uma breve, mas boa passagem pelo Cruzeiro. Naquela oportunidade, dirigiu o time em 16 partidas do Brasileirão, com oito vitórias, seis empates e duas derrotas. Assim, levou a equipe, que lutava contra o rebaixamento, da 16ª para a oitava posição.

No dia da rodada final do Brasileirão de 2015, porém, anunciou a decisão de trocar o Cruzeiro pelo chinês Shandong Luneng, clube onde não teve sucesso, sendo demitido em junho. Sem Mano, o time mineiro também fracassou nos meses seguintes, sendo eliminado nas semifinais do Estadual e fazendo até agora péssima campanha no Nacional.

Mano, então, será o terceiro técnico do Cruzeiro em 2016, pois antes de Paulo Bento, o time foi comandado por Deivid, que era seu auxiliar e foi efetivado no cargo. E o treinador assumirá o time em um momento bem semelhante - ou até pior - do que o do início do seu trabalho em 2015, pois a equipe também luta contra o descenso no Brasileirão, ocupando a penúltima colocação, com 15 pontos somados em 16 rodadas.

Aos 54 anos, Mano já comandou alguns dos principais clubes do País, tendo se destacado especialmente nas suas passagens por Grêmio entre 2005 e 2008, com a conquista de uma Série B, em 2005, e dois títulos gaúchos, em 2006 e 2007, e pelo Corinthians, entre 2008 e 2010 e em 2014, sendo campeão da Série B de 2008, do Paulistão de 2009 e da Copa do Brasil de 2009.

Além disso, Mano também foi treinador da seleção brasileira entre 2010 e 2012. Agora tentará recuperar mais uma vez o Cruzeiro. O primeiro compromisso do time sob o seu comando será no próximo domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Brasileirão.