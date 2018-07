Cruzeiro confirma volta do volante Charles, novo reforço O Cruzeiro confirmou na manhã desta quarta-feira a contratação do volante Charles, que foi revelado pelo próprio clube e está de volta ao time. O jogador estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia, e já havia atuado por empréstimo na equipe cruzeirense no segundo semestre do ano passado.