Cruzeiro consegue efeito suspensivo e terá Mano Menezes contra o Grêmio

Um dia depois de ver o técnico Mano Menezes ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão, o Cruzeiro conseguiu efeito suspensivo nesta quinta-feira. Com isso, a equipe terá seu comandante no banco diante do Grêmio, sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Mano e seu auxiliar Sidnei Lobo haviam sido punidos por causa de críticas feitas ao árbitro Rafael Traci (PR) na partida contra o Botafogo, no dia 11 deste mês, no Mineirão. No jogo válido pela 24ª rodada, o time carioca levou a melhor sobre o mineiro pelo placar de 2 a 0.

O treinador cruzeirense teria criticado o árbitro, segundo a súmula, ao fim da partida. "Vai ver o impedimento que o seu bandeira deu no final e na falta que você marcou no segundo gol, seu sem vergonha", afirmara Mano. Depois, ele também comentou sobre a atuação de um dos assistentes do jogo. "Ele é muito fraco, é muito burro."

Imediatamente após a punição, o departamento jurídico do clube entrou com pedido de efeito suspensivo, e conseguiu nesta quinta. Com isso, Sidnei Lobo também foi liberado. Reforços importantes para o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento, já que o time ocupa o 17º lugar, dentro da zona da degola, com 30 pontos.