Cruzeiro consegue liberação junto à Fifa e corre para inscrever Thiago Neves

Principal reforço do Cruzeiro para a temporada, o meia Thiago Neves finalmente está próximo de estrear pelo clube. Nesta sexta-feira, a diretoria celeste recebeu a liberação da Fifa para concluir a transferência do jogador ao time mineiro, após o Al-Jazira segurar sua documentação.

Contratado no início de janeiro, Thiago Neves deixou os Emirados Árabes Unidos em litígio com o Al-Jazira, clube que defendia desde 2015. Os dirigentes locais não gostaram da atitude do jogador, que acionou a Fifa para conseguir sua liberação, e por isso retiveram sua documentação.

O Cruzeiro buscou uma solução amigável e negociava com o Al-Jazira, que, por sua vez, se mostrou irredutível e seguiu dificultando a conclusão do acerto. Por isso, o clube brasileiro também recorreu à Fifa no início da semana passada.

Somente nesta sexta, a principal entidade do futebol mundial se posicionou a favor do Cruzeiro e, assim, enviou ao clube a documentação necessária para a conclusão da transação e para a inscrição de Thiago Neves junto à CBF. Agora, a diretoria celeste corre para agilizar a parte burocrática e regularizar o jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da confederação.

Contratado por três anos, Thiago Neves é a grande aposta do Cruzeiro para a temporada. Ele estará à disposição do técnico Mano Menezes assim que seu nome aparecer no BID, o que deverá acontecer nos próximos dias. No entanto, ainda será desfalque para o duelo com a URT, neste sábado, pelo Campeonato Mineiro.