Cruzeiro conta com volta de Dedé para manter liderança

Líder isolado do Brasileirão, o Cruzeiro terá ao menos uma mudança para a partida deste sábado, contra o Figueirense, a partir das 18h30, no Mineirão. O técnico Marcelo Oliveira já confirmou que, após mais de dois meses afastado dos gramados por causa de lesão, o zagueiro Dedé retornará à defesa para o confronto válido pela 12ª rodada do campeonato.

A última partida oficial que Dedé disputou antes de sofrer lesão no ligamento do joelho direito foi em 17 de maio. Mas, de acordo com o técnico, o zagueiro se "recondicionou e está pronto" para voltar ao time titular, a ponto de recuperar a vaga que foi preenchida com ótimas atuações do recém-contratado Manoel. "Vamos com tudo e banco forte também", salientou Marcelo Oliveira.

O treinador classificou Dedé como "um jogador importante", mas afirmou que "daqui para a frente vai ter concorrência" para a escolha de quem irá a campo. Ele revelou ainda que teve conversas com o zagueiro para alertá-lo de que, para a posição, "não adianta fazer jogada bonita". "Zagueiro é avaliado pelo que errou. Não pode errar, porque está muito perto do gol", lembrou.

Sobre a partida deste sábado, apesar de enfrentar uma equipe na zona de rebaixamento - o Figueirense está na 18ª posição do Brasileirão -, Marcelo Oliveira não espera tranquilidade. "Não se engane que pode ter qualquer tipo de jogo fácil. Não existe isso no futebol brasileiro. A gente vai jogar o jogo mais importante para nós do Campeonato Brasileiro, porque os que jogamos já passaram e os que temos a jogar, vamos ver depois", avisou o treinador.