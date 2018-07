Cruzeiro contrata ex-Botafogo para ser novo diretor da base

O Cruzeiro confirmou nesta quinta-feira a contratação de Eduardo Freeland, ex-Botafogo, para ser seu novo diretor da base. O profissional vai substituir Klauss Câmara, promovido à direção de futebol do clube mineiro.

Freeland chega ao Cruzeiro embalado por finais e troféus obtidos pelo Botafogo em competições regionais e nacionais nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 nos últimos anos. A maior conquista aconteceu no ano passado, com o título brasileiro sub-20.

"A opção pelo Eduardo Freeland tem a ver com o perfil de trabalho dele. É um profissional sério, um cara estudioso no que diz respeito aos processos de formação de atletas e que tem um perfil vencedor. São características que a gente queria manter no Cruzeiro e entendemos que seria o melhor nome para a vaga do Klauss", disse o superintendente de futebol da base do Cruzeiro, Antônio Assunção.

Freeland já iniciou seu trabalho no clube mineiro nesta quinta-feira. "Ser convidado para atuar num clube como o Cruzeiro é de uma alegria imensa. Um clube que, nos últimos 20 anos, tem um histórico de resultados fantástico, de uma tradição muito grande e de expressão internacional. Uma alegria imensa e também, claro, uma responsabilidade muito grande, principalmente na função de diretor das divisões de base", comentou o novo diretor da base cruzeirense.