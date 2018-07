Cruzeiro contrata lateral-esquerdo paraguaio Samudio, do Libertad

BELO HORIZONTE - Depois da conquista do título brasileiro, o Cruzeiro começa a pensar na próxima temporada, quando tem como principal objetivo a disputa da Libertadores. Por isso, a diretoria do clube já foi atrás de reforços. O primeiro nome confirmado é o lateral-esquerdo paraguaio Miguel Samudio, que estava no Libertad, do Paraguai.

O Cruzeiro acertou nesta sexta-feira o empréstimo de Samudio por 1 ano. Ele vai se apresentar em janeiro, quando fará os exames médicos e assinará o contrato até dezembro. Aos 27 anos, o lateral é um dos destaques do Libertad e tem sido presença frequente na seleção paraguaia. Versátil, também pode jogar como meia.

Com a chegada de Samudio, o técnico Marcelo Oliveira ganha mais uma opção no já recheado elenco cruzeirense. Na campanha que rendeu o título do Brasileirão, o titular da lateral foi Egídio, mas Everton também foi aproveitado no setor. O paraguaio será o terceiro estrangeiro do Cruzeiro, junto com o uruguaio Victorino e o argentino Martinuccio.