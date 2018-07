Cruzeiro contrata mais um argentino e chega a 8 reforços para 2016

O Cruzeiro parece ter, enfim, completado sua cota de contrações para 2016. Nesta terça-feira, o clube confirmou a chegada do volante argentino Lucas Romero, que estava no Vélez Sarsfield e teve 50% de seus direitos econômicos adquiridos pelo Cruzeiro. A diretoria celeste, entretanto, não informou quanto pagou pelo negócio.

De acordo com o Cruzeiro, Lucas Romero chega a Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira para assinar contrato de cinco anos, encerrando uma novela que já se arrastava por mais de uma semana. Anteriormente, a prioridade da diretoria era o colombiano Cuéllar, que acabou acertando com o Flamengo.

Antes de Romero, o Cruzeiro já havia contratado outros dois estrangeiros: os meias Matias Pisano e Juan Sánchez Miño, ambos argentinos, além do volante uruguaio Federico Gino, que, por ter nascido no Brasil, não entra na cota de extracomunitários. O elenco também conta com outros dois atletas de países vizinhos: o volante argentino Ariel Cabral e o meia uruguaio De Arrascaeta.

No futebol brasileiro, apenas cinco 'gringos' podem ser relacionados por um clube para uma partida, e o Cruzeiro agora preenche essa cota, tendo no elenco quatro argentinos e um uruguaio, além de Gino.

No início da temporada passada, o Cruzeiro também abusou da contratação de estrangeiros. Chegaram Arrascaeta, o colombiano Riascos, os chilenos Mena e Seymour e o colombiano Joel. Dos cinco, só o uruguaio permanece no clube. Os demais foram emprestados ou liberados.

Além dos estrangeiros, o Cruzeiro contratou outros quatro reforços para 2016: o volante Marciel, o meia Bruno Nazário e os atacantes Rafael Silva e Douglas Coutinho.