Cruzeiro contrata Pedro Rocha, ex-Grêmio, por empréstimo até o fim do ano

Pedro Rocha é o novo reforço do Cruzeiro. O anúncio foi feito pela diretoria do clube mineiro no início da noite desta terça-feira. O atacante, de 24 anos, vai atuar por empréstimo até o fim do ano, vindo do Spartak Moscou, da Rússia.

Pedro Rocha iniciou a carreira nas categorias de base do Juventus, time no qual ficou até 2013. No ano seguinte, ainda júnior, se transferiu para o Grêmio. Subiu para os profissionais aos 19 anos. Em 2016, marcou dois gols na vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, No Mineirão, no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil.

Pedro Rocha também fez parte do elenco que se sagrou campeão da Libertadores, em 2017, mas acabou negociado antes da decisão com o Lanús, da Argentina. Além de Pedro Rocha, chegaram para reforçar o Cruzeiro neste ano os atletas Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Orejuela, Jadson e Dodô.

O Cruzeiro joga nesta quarta-feira, às 21h30, pela terceira rodada da Copa Libertadores, em Guayaquil, Equador, diante do Emelec. O time mineiro soma seis pontos em duas rodadas, graças aos triunfos sobre Deportivo Lara (2 a 0) e Huracán (1 a 0). Mais três pontos e a classificação para o mata-mata ficará bem encaminhada para o time brasileiro.