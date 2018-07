Cruzeiro contrata volante Rodrigo Souza, do Boa

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro anunciou oficialmente o seu terceiro reforço para a temporada de 2014. Trata-se do volante Rodrigo Souza, de 26 anos, um dos principais destaques do Boa na edição passada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de contratar este jogador, a equipe já havia confirmado as chegadas do lateral-esquerdo Miguel Samudio, do Libertad, do Paraguai, e do atacante Marlone, do Vasco.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube mineiro informou que os direitos econômicos de Rodrigo Souza foram adquiridos pelo empresário Fernando Garcia, o mesmo que comprou Marlone junto ao Vasco e vai colocá-los na equipe cruzeirense.

O volante irá assinar contrato com o atual campeão brasileiro em janeiro, quando o Cruzeiro anunciará o tempo de contrato do atleta. Ele passará por exames médicos para poder firmar compromisso com o time de Belo Horizonte, que em breve também poderá anunciar a contratação do atacante Marcelo Moreno. O boliviano está acertando sua saída do Grêmio e apenas alguns detalhes estariam separando o atleta da Toca da Raposa.