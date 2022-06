Cruzeiro enfrenta o CRB para defender seus 100% de aproveitamento como mandante na Série B

Líder com folga na tabela, o Cruzeiro espera manter o ritmo forte na Série B do Brasileiro. Após dois jogos fora de casa, a equipe volta a jogar no Mineirão, em Belo Horizonte, onde apenas ganhou, nesta quarta-feira, às 19h. O adversário é o CRB, que começou mal, porém, reagiu e está invicto há três jogos.

O Cruzeiro começou a rodada com seis pontos de vantagem na liderança - são oito vitórias, um empate e uma derrota. Dentro de casa, o desempenho é ainda melhor, já que venceu todos os quatro jogos disputados. Além disso, tem contado com o apoio da torcida, que deve, outra vez, lotar o Mineirão. Até o fim da tarde, tinham sido vendidos mais de 37 mil ingressos.

O CRB teve um início péssimo e só conquistou suas três vitórias nas últimas cinco rodadas. Vem de empate sem gols no clássico com o CSA e soma 12 pontos, no meio da tabela. Como visitante, o time alagoano tem uma vitória e quatro derrotas.

O técnico Paulo Pezzolano terá quase todos os jogadores à disposição para o duelo. Isso porque o zagueiro Lucas Oliveira e o lateral-direito Geovane Jesus retornam após suspensões. Os únicos desfalques são o goleiro Gabriel Brazão, o zagueiro Wagner Leonardo e o meia João Paulo, todos no departamento médico.

Há expectativa para que o atacante Edu retorne ao time titular junto com Jajá e Fernando Canesin. Artilheiro do time na temporada, com 14 gols, ele está totalmente recuperado de incômodo na coxa, tanto que atuou no segundo tempo na última rodada.

Ao comentar sobre Edu, Pezzolano destacou que, para manter o ritmo forte, só joga quem estiver 100% fisicamente. "Todos os jogadores têm que estar 100% fisicamente. Um jogador que estiver 99% não pode jogar. Não podemos ter nenhum jogador mais ou menos. Estando todos 100%, será problema meu arrumar o time", explicou.

No lado do CRB, o técnico Daniel Paulista também tem retornos importantes: o zagueiro Gilvan e o lateral-esquerdo Guilherme Romão, que devem ser titulares. Daniel deve escolher uma formação com três zagueiros, colocando Gilvan junto com Gum e Wellington Carvalho.

Por outro lado, o meia Maicon, lesionado na coxa, ainda não está à disposição, assim como o atacante Maycon Douglas, que estava em fase final de recuperação, mas teve nova lesão e não tem previsão de retorno.

Apesar de reconhecer pontos de melhora, o técnico Daniel Paulista destacou a importância de continuar pontuando. "O aproveitamento é alto, com muitos pontos positivos. A utilização do elenco vem respondendo ao que a gente acredita. É lógico que tem muitas coisas para melhorar: precisa ter um jogo melhor, mais definido, saber melhorar as movimentações, mas isso só o tempo que vai trazer. Temos que continuar pontuando", avaliou.