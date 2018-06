Cruzeiro cria promoção para sócio-torcedor em homenagem ao Dia da Mulher

A diretoria do Cruzeiro irá presentear 14 mil torcedoras com ingressos para o jogo contra o URT, na próxima quarta-feira, no estádio do Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro. A promoção é uma forma de homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, que será celebrado na quinta-feira.

+ Mano lamenta gols em jogadas de bola parada e pede calma após derrota do Cruzeiro

A ação é destinada aos sócios torcedores do clube que pagam anuidade nas categorias Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Tríplice Coroa. Cada um poderá convidar uma mulher para assistir ao duelo da próxima semana. A solicitação poderá ser feita a partir desta quinta-feira, às 11 horas pelo site e aplicativo do programa.

O Cruzeiro perdeu por 4 a 2 para o Racing na terça-feira na estreia da Libertadores. O time celeste voltará a jogar pelo torneio continental apenas em 4 de abril, quando receberá o Vasco, no Mineirão. No próximo domingo, às 11 horas, o time visitará o rival Atlético, no Independência, pelo Campeonato Mineiro.