Cruzeiro decide não poupar Montillo neste sábado contra o Boa

BELO HORIZONTE - Cruzeiro enfrenta o Boa no sábado em partida válida pela nona rodada do Campeonato Mineiro, mas a principal expectativa do torcedor está para o jogo seguinte no estadual, quando vai enfrentar o rival Atlético. Como Montillo está pendurado com dois cartões amarelos, havia a dúvida sobre a presença do argentino no duelo em Varginha. Mas o técnico Vágner Mancini já adiantou a decisão de escalá-lo, mesmo com o meia ainda em recuperação de uma pancada na canela recebida no jogo contra o América.

"O Montillo, se depender de mim, joga no sábado, porque ele é referencial em campo e um atleta de sua qualidade e de sua postura tem que saber administrar o jogo. A gente não vê o Montillo tomando amarelo por falta dura, os dois que ele tomou foi por reclamação, a última até de uma forma acintosa, mas com justiça, porque o jogador do América-MG acabou desferindo um golpe na sua perna e o jogador fica irritado no momento em que está jogando futebol e acontece um lance desses. Eu não vejo grande chance de ele tomar cartão, a não ser que ele saia daquilo que todos nós sabemos que é o normal", disse.

Ao comentar a decisão de escalar Montillo contra o Boa, Mancini adiantou que utilizará força máxima no sábado. Assim, o lateral Diego Renan, também pendurado com dois cartões amarelos, deve atuar no fim de semana. "Não há razão para poupá-lo, se fosse final de campeonato logo em seguida seria diferente, mas ele é diferenciado, tomou dois cartões amarelos por reclamação, então é um atleta que pode jogar 90 minutos ou até mais sem levar o terceiro cartão. Nossa ideia é botar força máxima no sábado", afirmou.

O Cruzeiro está em segundo lugar no Campeonato Mineiro, com 21 pontos, três a menos do que o líder Atlético. O Boa, adversário de sábado, ocupa apenas a oitava colocação, com oito pontos.