Cruzeiro decide no Chile seu futuro na Libertadores

Apostando no desespero dos chilenos para conquistar um resultado positivo e encerrar sua participação nesta fase da Libertadores como líder do Grupo 7, o Cruzeiro enfrenta o Colo Colo nesta quinta-feira, às 21h50, em Santiago.

O time mineiro praticamente garante classificação com um empate diante do Colo Colo, mas se alcançar a vitória dificilmente deixará escapar o primeiro lugar do Grupo 7, por ter um saldo de gols superior ao do Vélez Sarsfield.

Cruzeiro e Vélez somam 10 pontos. Mas o time argentino, que recebe o já eliminado Deportivo Itália (Venezuela) também nesta quinta-feira, possui apenas um gol de saldo, contra seis dos brasileiros. Enquanto isso, o Colo Colo, com sete pontos, ainda tem chances de classificação para as oitavas de final.

O problema é que a delegação do Cruzeiro embarcou para o Chile com um importante desfalque. O atacante Kléber, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, foi vetado pelos médicos. Assim, Wellington Paulista deve jogar ao lado de Thiago Ribeiro no ataque.