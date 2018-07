Cruzeiro decide poupar Jonathan contra Prudente no sábado pelo Brasileirão

O lateral-direito Jonathan não ficará nem no banco de reservas do Cruzeiro na partida contra o Prudente, sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa. O defensor não foi relacionado pelo técnico Cuca para o confronto e terá a sua vaga na equipe titular ocupada por Rômulo.

A comissão técnica do Cruzeiro decidiu ser cautelosa e deixar Jonathan trabalhando em Belo Horizonte, na Toca da Raposa II, para adquirir a forma física ideal. Com problemas de condicionamento, o lateral-direito precisou ser substituído no intervalo da derrota por 4 a 3 para o Atlético Mineiro, no último domingo, em Uberlândia.

Assim, o Cruzeiro enfrentará o Prudente sem os seus dois laterais considerados titulares. Diego Renan cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e o volante Marquinhos Paraná será improvisado na lateral-esquerda do Cruzeiro no sábado.

O Cruzeiro segue nesta quinta-feira para Presidente Prudente, onde vai jogar no fim de semana.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo técnico Cuca:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Pablo e Rômulo

Zagueiros: Cláudio Caçapa, Edcarlos e Léo

Volantes: Everton, Fabinho, Fabrício, Henrique e Marquinhos Paraná

Meias: Gilberto, Montillo e Roger

Atacantes: Farías, Robert, Thiago Ribeiro e Wallyson