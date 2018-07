Cruzeiro defende a liderança do Brasileirão contra o Internacional

BELO HORIZONTE - Líder na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deve entrar em campo neste domingo para enfrentar o Internacional com poucas mudanças em relação ao grupo que derrotou o Sport na última quarta-feira. E uma certeza o técnico Marcelo Oliveira tem: Souza não atuará no compromisso da sétima rodada, marcada para as 18h30 no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

O volante reclamou por ter sido acionado apenas nos minutos finais do último confronto e não entrou nem na lista dos atletas relacionados para a partida deste domingo. Apesar de Marcelo Oliveira afirmar que a escalação do time dependerá da condição física dos jogadores, o treinador deve manter no meio de campo Henrique e William Farias, que já atuou como titular diante do Sport e ganhou elogios do comandante celeste, que afirmou ter "total confiança" no atleta. "É um excepcional volante de contenção", observou.

Para o atacante Dagoberto, independentemente de quem for escalado a partida deve proporcionar um "belo espetáculo" para as duas torcidas. Ele comemorou a boa fase do Cruzeiro, mas fez a ressalva de que o Internacional não vai dar moleza porque tem "sede" de conquistar o Brasileirão. "É uma equipe fortíssima, que está há alguns anos sem conquistar essa competição", disse.

No time gaúcho, técnico Abel Braga segue com muitos problemas para escalar o time. Na defesa, faltam o lateral-direito Gilberto, cedido à seleção brasileira sub-21, e o zagueiro Paulão, contundido. Os substitutos são Diogo e Ernando, respectivamente. Juan cumpriu suspensão e reassume a sua vaga.

O meio de campo está sem Aránguiz, cedido à seleção chilena, e com poucas chances de contar com Alex e Alan Patrick, contundidos. Wellington, Otávio e Valdívia são candidatos às vagas. Em compensação, Willians, que cumpriu suspensão, e D''Alessandro, recuperado de dores musculares, retomam suas posições.

O atacante Rafael Moura saiu do treino da última sexta-feira com dores no pé e é dúvida. Se não puder jogar, entra Wellington Paulista.