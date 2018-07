Cruzeiro defende liderança em jogo difícil contra Grêmio

Após alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro na última rodada, o Cruzeiro encara o Grêmio neste domingo, às 16 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 30.ª rodada da competição. Para o difícil compromisso fora de casa, o técnico Cuca terá à disposição duas peças fundamentais do triunfo sofre o Fluminense, que levou o time celeste aos 54 pontos, na ponta da tabela de classificação.

O meia argentino Montillo se recuperou de contratura na panturrilha direita e o atacante Wellington Paulista, que sentia dores musculares, treinaram normalmente na última sexta-feira e vão para o jogo. Novo xodó da torcida cruzeirense, Montillo foi o autor do passe para o gol de Wellington Paulista contra o time carioca na última partida, disputada em Uberlândia (MG).

Para o confronto contra o clube tricolor gaúcho, Cuca pediu ao grupo atenção especial ás jogadas de bola parada. "A bola parada define jogo. Que seja a nosso favor", observou. O Grêmio terminou a última rodada em oitavo lugar, com 43 pontos.

Ficha técnica

Grêmio

Victor; Gabriel, Paulão, Rafael Marques e Fábio Santos; Vilson, Rochemback, Lúcio e Douglas; Jonas e André Lima (Diego ou Júnior Viçosa) - Técnico: Renato Gaúcho

Cruzeiro

Fábio; Jonathan, Léo, Edcarlos e Pablo; Fabrício, Marquinhos Paraná, Henrique e Montillo; Thiago Ribeiro e Wellington Paulista - Técnico: Cuca

Juiz: Paulo César de Oliveira (SP)

Horário: 16h

Local: Olímpico (Porto Alegre/RS)

TV: Pay-per-view