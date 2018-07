Cruzeiro define relacionados para viagem aos EUA O técnico Marcelo Oliveira definiu nesta quarta-feira os 24 jogadores que embarcarão com o Cruzeiro para a intertemporada nos Estados Unidos. A equipe mineira ficará no país entre os dias 19 de junho e 1.º de julho e realizará amistosos contra Fort Lauderdale Strikers-EUA e Monarcas Morelia-MEX, além de um jogo-treino, com os reservas, diante do time B do Fluminense.