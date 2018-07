Cruzeiro deixa Julio Baptista fora de lista da Libertadores

Depois de acertar a contratação de 13 jogadores, o Cruzeiro ficou com elenco inchado. Prova disso é que teve que fazer cortes importantes para chegar à lista de 30 jogadores que serão inscritos na Copa Libertadores. Apesar de o prazo à Conmebol ser a próxima segunda-feira, a lista vazou nesta sexta-feira e foi divulgada oficialmente pelo clube mineiro.

Entre os cortados está Julio Baptista, que tem uma lesão no joelho e pode ser submetido a cirurgia. O técnico Marcelo Oliveira, entretanto, preferiu não correr riscos e deixou ele de fora da lista de inscritos. O atacante Neílton, que chegou do Santos no ano passado, também não vai jogar a Libertadores.

Do elenco principal, também ficaram sem espaço o zagueiro Alex, o lateral-esquerdo Breno Lopes, o meia Marcos Vinícius e os volantes Bruno Edgar e Tinga, além do quarto goleiro Alan. Titular no bicampeonato brasileiro, Dedé passou por cirurgia e não voltará aos gramados a tempo de jogar a Libertadores.

Dois nomes na lista chamam atenção: o volante Charles, que treinava em separado e foi reintegrado apenas esta semana, e o lateral-esquerdo Gilson, terceira opção para o setor. No ataque, os garotos Judivan e Henrique Dourado serão aproveitados.

O Cruzeiro estreia na Libertadores na próxima quarta-feira, às 22h, contra o Universitário, em Sucre (Bolívia). Como Paulo André foi regularizado nesta sexta-feira, ele acabou convocado de última hora pelo técnico Marcelo Oliveira e deve jogar contra o Boa, sábado, no Mineirão, e ganhar ritmo de jogo para atuar em Sucre.

CONFIRA OS INSCRITOS PELO CRUZEIRO NA LIBERTADORES:

Goleiros - Fábio, Rafael e Elisson;

Zagueiros - Léo, Bruno Rodrigo, Grolli, Paulo André e Manoel;

Laterais - Ceará, Gilson, Mena, Mayke, Fabiano e Pará;

Meio-campistas - Willians, Henrique, Arrascaeta, Alisson, Eurico, Willian Farias, Felipe Seymour, Gabriel Xavier e Charles;

Atacantes - Joel, Leandro Damião, Judivan, Henrique Dourado, Riascos, Willian e Marquinhos.