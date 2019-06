'Cruzeiro deixou de somar dois pontos', diz Thiago Neves

Os jogadores do Cruzeiro deixaram o campo no empate por 1 a 1 diante do São Paulo, no Morumbi, com o sentimento de derrota. O discurso do meia Thiago Neves, autor do único gol da equipe celeste na partida, traduziu o que foi o duelo da tarde deste domingo, pela sétima rodada do Brasileirão.

"Hoje a gente deixou de ganhar o jogo, deixamos escapar dois pontos importantíssimos na tabela, mas o importante é que o time jogou bem. Fico feliz de poder ter ajudado o time com o gol, porém triste em não ter conseguido a vitória", disse Thiago Neves.

Apesar de ter saído atrás do placar, o Cruzeiro criou as principais jogadas de gol e parou em uma noite iluminada de Tiago Volpi, que só não conseguiu impedir a partida de falta perfeita de Thiago Neves. O goleiro do São Paulo, inclusive, foi o grande destaque da partida.

O empate não impediu que o Cruzeiro somasse seu quarto tropeço consecutivo no Campeonato Brasileiro. A equipe mineira soma apenas sete pontos, longe de brigar pelas primeiras posições e ainda perto da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro agora desliga a 'chavinha' do Brasileirão e foca na Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h15, a equipe celeste encara o Fluminense no Mineirão. No jogo de ida: empate por 1 a 1.