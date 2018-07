Cruzeiro derrota Boa Esporte com dois gols de Leandro Damião

O Cruzeiro assumiu a liderança provisória do Campeonato Mineiro, neste sábado, ao derrotar o Boa Esporte Clube, por 3 a 0, no Mineirão. Leandro Damião, duas vezes, e Marquinhos marcaram os gols dos donos da casa, que tiveram a estreia do zagueiro Paulo André, um dos principais reforços da equipe para a temporada, e do atacante Henrique, ex-Palmeiras.

Com seu terceiro triunfo no Estadual, o Cruzeiro vai dormir na primeira colocação da tabela, com 10 pontos. Mas pode perder a posição se o rival Atlético Mineiro vencer o América-MG, neste domingo, no Independência - o time de Levir Culpi jogará como visitante. A equipe atleticana tem nove pontos.

Às vésperas de sua estreia na Copa Libertadores, próxima quarta, o Cruzeiro contou com as estreias de Paulo André e do atacante Henrique, ex-Palmeiras, além do primeiro jogo de De Arrascaeta diante da torcida no Mineirão. Os dois devem ser titulares no confronto com o Universitário de Sucre, na Bolívia, na rodada de abertura do Grupo 3 da competição sul-americana.

Neste sábado, os dois foram ofuscados pelo grande desempenho de Leandro Damião. O atacante concentrou as jogadas no ataque, marcou duas vezes e ainda quase marcou um golaço, de bicicleta, no segundo tempo.

O atacante se destacou até com "garçom". Foi dele o passe que gerou o primeiro gol cruzeirense. Aos 9 minutos, Damião dominou pela esquerda e virou o jogo para Marquinhos encher o pé e anotar o primeiro dos mandantes.

Depois de servir, Damião deixou sua marca. Aos 24, ele se antecipou ao goleiro, após cobrança de escanteio na área, e aumentou a vantagem cruzeirense. Acuado, o Boa Esporte só levou perigo em uma jogada, de Arlan, aos 14 da etapa inicial.

Na segunda etapa, os visitantes começaram um pouco melhor e quase marcaram aos 11, em cobrança de falta de Uallison Pikachu. Ele carimbou o travessão e deu um susto no goleiro Rafael.Mas o Cruzeiro logo recuperou o domínio da partida e sacramentou a vitória aos 20 minutos, novamente com Damião. Judivan levantou na área e o atacante escorou de cabeça para as redes. Damião chegou ao seu quarto gol no Estadual, alcançando Luiz Eduardo, da Caldense, na artilharia. Ambos têm quatro gols.