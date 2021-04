Cruzeiro derrota Boa Esporte e reencontra a vitória no Campeonato Mineiro

Após duas rodadas, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Mineiro, ao derrotar, neste domingo, o Boa Esporte, em Varginha, por 1 a 0, em duelo válido pela sétima rodada do Estadual. O único gol do jogo foi marcado por Rafael Sóbis, cobrando falta no primeiro tempo.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 11 pontos, na terceira colocação, na briga por uma vaga na fase final do Mineiro. A equipe celeste só fica atrás de Atlético-MG e América-MG, que somam 15 pontos cada e se enfrentam ainda neste domingo. Já o Boa é o último colocado, com apenas quatro pontos.

O primeiro tempo foi todo do Cruzeiro e a vantagem por 1 a 0 foi muito pouco diante da produção da equipe, liderada pelo veterano Rafael Sóbis. Batedor oficial de faltas da equipe, o atacante, de 35 anos, teve êxito aos 20 minutos, ao abrir o placar.

Diante de um adversário fraco tecnicamente, o Cruzeiro tinha facilidade para entrar tanto pelo meio, como pelas laterais. O problema foi a falta de pontaria e de maior capricho, principalmente no último passe.

Caso tivesse mais sucesso em seus ataques, o Cruzeiro poderia ter definido o resultado positivo antes do intervalo. Como não conseguiu, sofreu um pouco na etapa final, pois acusou um certo problema no preparo físico. O rendimento foi menor e deu chance de reação para o Boa, que acabou criando boas chances para pelo menos empatar a partida.

Aos 35 minutos, Fábio mostrou que a temporada na Série B do Campeonato Brasileiro não diminuiu sua capacidade técnica, ao fazer uma defesa espetacular, garantindo a vitória do Cruzeiro.