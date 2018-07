Cruzeiro derrota Flamengo por 2 a 1 no Mineirão

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro aproveitou o fato de jogar em casa, onde tem conseguido aproveitamento fantástico na temporada, e ficou em vantagem na luta por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time mineiro derrotou o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, e agora pode até empatar no jogo de volta, semana que vem, no Rio, para avançar na competição.

Desde que o Mineirão foi reinaugurado, em fevereiro, o Cruzeiro ainda não perdeu no estádio. Com essa performance em casa, o time mineiro faz ótima campanha no Brasileirão, no qual ocupa a vice-liderança com 28 pontos, e mostra também que é candidato ao título da Copa do Brasil. Para o Flamengo, fica a esperança de tentar reverter a situação na semana que vem para seguir na competição.

Com o apoio de sua torcida no Mineirão, o Cruzeiro abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o recém-contratado atacante Willian, que já foi do Corinthians e estava no futebol ucraniano, aproveitou o rebote do goleiro Felipe e tocou para o gol vazio. Naquela altura, o time mineiro já tinha perdido algumas boas chances, enquanto o Flamengo pouco ameaçava no ataque.

No segundo tempo, o Cruzeiro ampliou com um golaço aos 11 minutos: Everton Ribeiro deu um chapéu em Luiz Antônio dentro da área e, sem deixar a bola cair, acertou um lindo chute no ângulo. O Flamengo, porém, teve forças para reagir. Aos 23, Dedé falhou feio na área e Marcelo Moreno aproveitou para mandar a bola na trave. No rebote, Carlos Eduardo marcou o gol flamenguista.

O Cruzeiro ainda apostou na estreia do meia-atacante Júlio Baptista, que voltou ao futebol brasileiro após jogar 10 anos na Europa, mas não conseguiu ampliar a vantagem. Assim, apesar da vitória cruzeirense no Mineirão, o gol marcado por Carlos Eduardo deixou o Flamengo ainda com boas chances de avançar: precisa ganhar por 1 a 0 no jogo de volta no Rio para se classificar.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 X 1 FLAMENGO

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart (Luan); Willian (Júlio Baptista) e Borges (Vinícius Araújo). Técnico: Marcelo Oliveira.

FLAMENGO - Felipe; Chicão, González e Samir (Paulinho); Luiz Antonio, Cáceres, Elias, Fernandinho (João Paulo), Gabriel (Carlos Eduardo) e André Santos; Marcelo Moreno. Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Willian, aos 27 minutos do primeiro tempo; Everton Ribeiro, aos 11, e Carlos Eduardo, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

CARTÃO AMARELO - Cáceres e Elias.

RENDA - R$ 1.660.580.

PÚBLICO: 33.645 pagantes (35.438 no total).

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).