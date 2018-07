Cruzeiro derrota o Bahia por 2 a 1 com dois gols do atacante Wallyson

SETE LAGOAS - Ainda sem perder como mandante no Brasileirão, o Cruzeiro mostrou mais uma vez a sua força quando joga em casa. Na noite deste domingo, o time mineiro recebeu o Bahia na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), e ganhou por 2 a 1. O destaque do jogo foi o atacante Wallyson, autor dos dois gols cruzeirenses.

Vindo de derrota para o São Paulo, o Cruzeiro se reabilitou neste domingo e chegou aos 15 pontos no Brasileirão - nos cinco jogos como mandante, somou três vitórias e dois empates. Já o Bahia segue com os mesmos 10 pontos, perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Sem poder contar com o atacante Thiago Ribeiro, contundido, o Cruzeiro teve um inspirado Wallyson para vencer na noite deste domingo. Ele abriu o placar logo aos quatro minutos, quando recebeu passe de Leandro Guerreiro e chutou forte no canto direito do goleiro Marcelo Lomba.

Grande arma do Bahia e um velho conhecido do técnico cruzeirense Joel Santana, com quem trabalhou no Botafogo, o atacante Jobson quase estragou a festa da torcida do Cruzeiro. Aos 14 minutos, ele aproveitou falha do goleiro Fábio e empatou o jogo.

Durante o restante do primeiro tempo, as duas equipes se alternaram no ataque, proporcionando um bom espetáculo para o público presente. Logo após o intervalo, porém, Wallyson desequilibrou novamente para o time da casa.

Aos sete minutos, Wallyson aproveitou cruzamento na área e, dividindo com o zagueiro Titi de carrinho, fez o segundo gol do Cruzeiro. O Bahia até que tentou pressionar e exigiu muito da defesa cruzeirense, mas não conseguiu evitar a derrota.

CRUZEIRO - 2 - Fábio; Vítor (Roger), Léo, Naldo e Gilberto (Dudu); Fabrício, Marquinhos Paraná, Leandro Guerreiro e Montillo; Wallyson e Ortigoza (Everton). Técnico: Joel Santana

BAHIA - 1 - Marcelo Lomba; Jancarlos, Titi, Paulo Miranda e Ávine; Fahel, Diones, Hélder (Ricardinho) e Carlos Alberto; Jobson e Júnior (Lulinha). Técnico: René Simões

Gols - Wallyson, aos 4, e Jobson, aos 14 minutos do primeiro tempo; Wallyson, aos 7 minutos do segundo tempo; Árbitro - Elmo Alves Resende Cunha (DF); Cartões amarelos - Jancarlos, Fahel, Jobson, Fabrício, Léo e Leandro Guerreiro; Renda - R$ 108.605,00; Público - 6.666 pagantes; Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)