Cruzeiro derrota o River Plate no Monumental de Núñez

O Cruzeiro não se intimidou no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, venceu nesta quinta-feira o River Plate por 1 a 0, em esperado confronto, e deu passo importante para se garantir nas semifinais da Taça Libertadores.

Apenas quatro dias após conhecer seu rival, devido a necessidade de decisão da Conmebol para definir o classificado entre os 'Millonarios' e o Boca Juniors, por causa da suspensão do clássico em La Bombonera, o campeão brasileiro mostrou força e levou a melhor graças a gol de Marquinhos, aos 36 minutos do segundo tempo.

O resultado obtido fora de casa dará ao time mineiro a chance de empatar para avançar às semifinais. Caso perca por 1 a 0, o duelo irá para os pênaltis, mas qualquer outra derrota dará a vaga para o River Plate.

O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, às 22h (horário de Brasília), no Mineirão. Caso avance, o Cruzeiro pegará quem levar a melhor entre Guaraní, do Paraguai, e Racing, da Argentina. Se o Internacional eliminar o Santa Fé, no entanto, será forçado um confronto brasileiro.

Na escalação para o jogo de hoje, a principal surpresa feita pelo técnico Marcelo Gallardo foi a permanência de Mammana na lateral-direita, apesar do retorno de Mercado, que cumpriu suspensão de três jogos. Outro que voltou a ficar disponível no River foi o atacante Teo Gutiérrez, expulso na ida contra o Boca.

O outro Marcelo do duelo, o Oliveira, comandante do Cruzeiro, optou por Bruno Rodrigo, que venceu disputa na zaga com Léo. Marquinhos, De Arrascaeta e Willian também foram confirmados no trio de suporte ao centroavante Leandro Damião, com o promissor Gabriel Xavier ficando no banco de reservas.

Mesmo fora de casa, a Raposa foi a primeira a levar perigo, logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta precisa de Marquinhos do lado direito da intermediária, Manoel ficou cara a cara com Barovero, mas isolou.

A surpreendente 'blitz' azul seguiu intensa. Logo no minuto seguinte, Barovero saiu mal em uma bola, e após corte da zaga, Henrique pegou sobra e soltou uma bomba de perna direita. A finalização, no entanto, acabou saindo por cima do gol do River.

Encurralado com a marcação dos visitantes, o time da casa demorou mais de dez minutos para conseguir entrar no jogo. Aos 16, após vacilo do sistema defensivo, Gutiérrez foi lançado, mas Fábio saiu bem do gol e travou a bola no pé do colombiano. Dois minutos depois, Mora recebeu na área, mas finalizou sem direção.

A partida esfriou até os 27 minutos, quando o zagueiro Maidana testou bola na pequena área e marcou gol. O lance, no entanto, foi invalidado pela arbitragem comandada pelo chileno Enrique Osses, que flagrou impedimento do jogador do River Plate.

Nos minutos finais da etapa inicial, mesmo sem o ímpeto apresentado logo que a bola rolou, o Cruzeiro até tentou assustar os anfitriões, em chegadas com Leandro Damião e com Willian, mas sem que ambos conseguissem com clareza finalizar ao gol.

A segunda etapa começou muito dura, com os dois times evitando riscos desnecessários. Aos 6 minutos, em bola alçada na área por Willian, Bruno Rodrigo apareceu no meio da zaga e testou à esquerda de Barovero, mas a bola acabou não encontrando a direção do gol.

O insosso tempo complementar só foi movimentado aos 19 minutos, quando Willian invadiu a área e tocou na saída do goleiro do River. A bola ia entrando vagarosa, mas o lateral-esquerdo Vangioni conseguiu evitar que os cruzeirenses abrissem o marcador.

O River respondeu aos 22, em uma linda tabela entre Cavenaghi - que entrou instantes antes do lugar de Mora -, e Gutiérrez. O colombiano ficou de frente para Fábio e bateu forte, mas por cima do gol, para alívio dos torcedores da Raposa.

Depois de jogadas ríspidas dos dois lados, enfim o futebol do campeão brasileiro apareceu. Aos 36, após vacilo da zaga, Leandro Damião ajeitou, Gabriel Xavier fuzilou Barovero que fez a defesa, mas deu rebote para que Marquinhos estufasse as redes e abrisse o placar.

Em desvantagem, os 'millonarios' foram para cima e assustaram aos 39, quando Pisculichi cruzou bem, encontrando Cavenaghi livre na área. O veterano centroavante testou, mas Fábio fez defesa com muita segurança. Depois disso, o River não teve forças para ameaçar e impedir a vitória do Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

River Plate: Barovero; Mammana, Maidana, Funes Mori, Vangioni; Sanchez, Ponzio (Mayada), Kranevitter, Martínez (Pisculichi); Gutiérrez e Mora (Cavenaghi). Técnico: Marcelo Gallardo.

Cruzeiro: Fábio; Mayke, Bruno Rodrigo, Manoel e Mena; Willians, Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta (Gabriel Xavier) e Willian (Charles); Leandro Damião (Henrique Dourado). Técnico: Marcelo Oliveira.

Árbitro: Enrique Osses (Chile), auxiliado pelos compatriotas por Carlos Astroza e Marcelo Barraza.

Gol: Marquinhos (Cruzeiro).

Cartões amarelos: Ponzio e Kranevitter (River Plate); Willians, Mena e Gabriel Xavier (Cruzeiro).

Estádio: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina).