Cruzeiro derrota o Vasco e Botafogo-RJ é eliminado na Copa São Paulo

No estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, o Cruzeiro contou com dois gols do artilheiro Hugo Ragelli - Kadu, de pênalti, diminuiu para os cariocas - para vencer o Vasco por 2 a 1. O gol da classificação veio aos 39 minutos do segundo tempo. Nas oitavas, os mineiros vão enfrentar o Vitória, que bateu o Coritiba nos pênaltis - 5 a 3, depois do empate por 3 a 3 no tempo normal - em Paulínia.

Em uma partida bastante movimentada e com lances de perigo para ambos os lados, Botafogo-RJ e Botafogo-SP empataram por 1 a 1 no tempo normal, mas os paulistas levaram a melhor nos pênaltis - 9 a 8 - e agora aguardam o vencedor de Bahia e Fluminense, que se enfrentam às 19 horas desta quarta, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru.

Na terça-feira, Grêmio e Goiânia-GO já haviam se classificado às oitavas de final, quando se enfrentarão. Em São José do Rio Preto, o clube gaúcho eliminou o Paraná nos pênaltis por 9 a 8, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Em Lins, o time goiano passou pelo Linense com uma vitória por 3 a 2.