Cruzeiro derrota time capixaba em jogos-treino

Tinga, de pênalti, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Alan Júnior, aos 17 minutos da etapa final, fizeram os gols do Cruzeiro neste domingo, enquanto Murilo Franco marcou para o Vitória. A equipe atuou com a seguinte formação: Rafael; Mayke, Wallace, Nirley e Egídio (Deivisson); Lucas Silva, Marcelo Oliveira, Tinga (Alisson) e Ricardo Goulart; Elber (Alan Júnior) e Vinícius Araújo.

"Me senti muito bem, joguei um tempo de 40 minutos e o outro de 35. A temporada vem sendo excelente para a gente se condicionar e ela vem dando resultado. Acho que falta uns 20%,ainda temos muito tempo de treinamento, então espero que eu consiga chegar ao 100% da minha condição física", avaliou o meia Ricardo Goulart, que participou das jogadas dos dois gols do time mineiro neste domingo.

No sábado, o Cruzeiro iniciou o jogo-treino com o Vitória com os titulares. Diego Souza, Anselmo Ramon, Martinuccio, Everton Ribeiro, Nirley e Vinicius Araújo (dois) fizeram os gols do time mineiro na atividade.

A equipe que participou do jogo-treino teve a seguinte escalação: Fábio (Rafael); Ceará (Mayke), Bruno Rodrigo (Wallace), Paulão (Nirley) e Everton (Lucas Silva); Leandro Guerreiro (Tinga), Nílton (Marcelo Oliveira), Everton Ribeiro (Elber), Diego Souza (Ricardo Goulart); Martinuccio (Egidio) (Alisson) e Anselmo Ramón (Vinícius Araújo).

O elenco do Cruzeiro volta a treinar nesta segunda-feira em dois períodos na Toca da Raposa II. Na quarta-feira, a equipe disputará um jogo treino contra o Tupi-MG. Já no domingo, vai realizar amistoso em Patos de Minas, às 17 horas, contra o Mamoré.