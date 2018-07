Cruzeiro derruba Fluminense e assume a liderança do Campeonato Brasileiro

Juliana Flister/Vipcomm

Wellington Paulista (esq.) comemora seu gol na vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, diante de sua torcida, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Com o resultado da partida, válida pela 29.ª rodada da competição, o time mineiro chega a 54 pontos, contra 52 do rival carioca.

Apesar do revés, o Fluminense se manteve à frente do Corinthians, que permaneceu com 49 pontos após ser derrotado pelo Atlético-GO por 4 a 3 neste domingo, no Pacaembu. Com o resultado, o Cruzeiro abriu cinco pontos de vantagem sobre os paulistas, que têm um jogo a menos na tabela - vão enfrentar o Vasco, na quarta-feira.

Como era de se esperar, a "decisão" antecipada, como estava sendo chamado o duelo, teve pressão de ambos os lados desde o início. Os dois times partiram para o ataque e criaram chances de marcar já nos primeiros minutos. O Fluminense levou maior perigo, com Washington. Mas o goleiro Fábio fez sua parte e evitou o gol dos visitantes.

Sem aproveitar suas chances, o Fluminense viu o anfitrião mostrar maior eficiência no ataque. Aos 14 minutos, o atacante Wellington Paulista, que voltou aos gramados após quase um mês afastado, recebeu um cruzamento de Montillo e completou para o fundo das redes.

O Fluminense não se intimidou. Pelo contrário, tentou fazer ainda mais pressão em cima dos anfitriões. E teve certa facilidade para chegar à defesa rival. Contudo, seguiu desperdiçando boas oportunidades. Em uma delas, Deco cobrou falta que deu rebote na barreira. Na sequência, Rodriguinho mandou por cima do gol de Fábio.

Três minutos depois, Deco voltou a sentir dores na coxa e teve que dar lugar a Marquinho. Do outro lado, Cláudio Caçapa, que acaba de passar por tratamento para lesão no joelho, também sentiu dores em uma dividida com Washington e precisou ser substituído por Gil.

O segundo tempo começou com pressão do Fluminense no ataque. Mas o Cruzeiro não recuou e passou a ameaçar o gol dos visitantes. Logo aos dois minutos, Wellington Paulista recebeu passe de Fabrício, mas acertou no travessão.

Aos sete minutos, Wellington Paulista cabeceou e pôs a bola mais uma vez no fundo do gol de Rafael, após uma cobrança de escanteio. Porém, o árbitro Carlos Eugênio Simon marcou impedimento do atacante.

O Cruzeiro só perdeu um pouco o ritmo aos 19 minutos, quando o técnico Cuca mandou Roger entrar no lugar de Montillo. O argentino foi o responsável pela armação das principais jogadas celestes, mas sentiu o cansaço.

O Fluminense cresceu um pouco na partida e, mesmo com o risco de contra-ataque, passou a atacar mais, principalmente com Conca. Mas os atacantes voltaram a perder boas chances. Aos 23, Rodriguinho, após uma cobrança de escanteio contra o Cruzeiro, sobrou com a bola no pé na pequena área, apenas com Fábio à sua frente, porém, conseguiu mandar para fora. Washington também não converteu suas tentativas diante da defesa do Cruzeiro, que segurou a vitória e garantiu a liderança.

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai duelar com o Grêmio, melhor time do segundo turno, domingo, no Olímpico. O Fluminense fará o clássico com o Botafogo, no Engenhão, no mesmo dia.

Cruzeiro - 1 - Fábio; Jonathan, Edcarlos, Cláudio Caçapa (Gil) e Pablo; Fabrício, Henrique, Marquinhos Paraná e Montillo (Roger); Wellington Paulista e Thiago Ribeiro (Farías). Técnico: Cuca.

Fluminense - 0 - Rafael, Thiaguinho (Belletti), Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos (Júlio César); Diogo, Fernando Bob, Deco (Marquinho) e Conca; Rodriguinho e Washington. Técnico: Muricy Ramalho

Gol - Wellington Paulista, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Carlos Eugênio Simon (RS).

Público e renda - Não disponíveis.

Local - Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).