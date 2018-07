Cruzeiro desiste de Marcelo Moreno e encerra ciclo de contratações

O Cruzeiro não deve começar a temporada 2017 com os jogadores que já fazem parte do elenco. Nesta quinta-feira, o presidente Gilvan de Pinho Tavares avisou que o clube desistiu do último atleta com quem negociava: o atacante Marcelo Moreno.

"Esperamos muito pelo Marcelo Moreno. O contato foi desde antes de dezembro. Ficamos mantendo a expectativa de fechar, ele tinha laços com o time da China, fizemos a proposta e ele disse que tinha condições de ser liberado. Não podíamos esperar mais, precisávamos fechar o ciclo de contratações", ressaltou Gilvan.

O atacante pertence ao Changchun Yatai e marcou 13 gols na última temporada do Campeonato Chinês. Apesar disso, indicava que tinha interesse de deixar a China e retornar ao Brasil, onde é radicado - apesar de jogar pela seleção da Bolívia.

Assim, o Cruzeiro vai disputar a primeira fase do Campeonato Mineiro com quatro reforços: o zagueiro equatoriano Caicedo, o volante Hudson, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Thiago Neves. Além disso, na noite de quarta-feira o clube mineiro acertou a manutenção do meia Robinho e o retorno do lateral-esquerdo Fabrício. Willian e Fabiano jogarão no Palmeiras.

Ao apresentar Hudson e Diogo Barbosa nesta quinta, Gilvan também admitiu que alguns jogadores ainda podem ser emprestados para enxugar o elenco do técnico Mano Menezes. "Ainda temos atletas remanescentes que ainda deixarão o grupo, coisa que está a critério do nosso treinador. Ele quer um grupo que não ultrapasse 30 atletas."