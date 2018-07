Cruzeiro destaca importância da vitória fora de casa

SÃO PAULO - O Cruzeiro superou em grande estilo o jejum de vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro. Na noite de sábado, o time derrotou o São Paulo por 3 a 0, no Morumbi, pela nona rodada do torneio nacional e garantiu o seu primeiro triunfo fora de casa na competição. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira celebrou a vitória e destacou o resultado expressivo conquistado.

"Viemos muito determinados, com um comprometimento muito grande na obediência tática para ganhar o jogo. Nós precisávamos ganhar um jogo fora (de casa), muito mais contra uma equipe como o São Paulo que buscava uma reabilitação. Foi um resultado expressivo e uma vitória fundamental fora de casa", disse.

Após o empate por 0 a 0 no primeiro tempo, o Cruzeiro definiu a sua vitória na etapa final, com os três gols marcados pelo atacante Luan. Após o jogo, Marcelo destacou que o time cumpriu a estratégia traçada de conter o São Paulo na primeira etapa para depois ser mais ousado.

"A gente tinha comentado internamente de segurar o São Paulo no primeiro tempo, de marcar bem, recompor, competir muito e tentar eliminar as principais jogadas do São Paulo. A estratégia deu certo e no segundo tempo da partida encontramos espaços para fazermos os nossos gol", exaltou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 15 pontos, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o rival Atlético Mineiro, pela nona rodada, no Mineirão.