Cruzeiro destaca 'responsabilidade' de terminar bem o Brasileirão

Com vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores em razão do título da Copa do Brasil, mas muito distante do líder Corinthians em termos de pontuação, o Cruzeiro garante estar motivado para terminar o Campeonato Brasileiro na melhor posição possível. Para tanto, o meia Rafinha prometeu que os jogadores entrarão focados em campo diante da Ponte Preta, no próximo sábado, às 16h, no Mineirão, pela 27.ª rodada.

"Mais um jogo importante para a gente dentro de casa. Acho que é a primeira vez que jogamos no sábado no Campeonato Brasileiro. Vamos treinar para fazer um grande jogo, recuperar os jogadores que estavam precisando para que, no sábado, a gente possa ir com força total", projetou o jogador.

Rafinha reconheceu que situação do clube nesta fase final da temporada poderia gerar um certo sentimento de comodismo no elenco, mas frisou que os atletas estão cientes da necessidade de manter o ritmo de jogo para não despencar no Brasileirão.

"Responsabilidade a gente tem. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro não dá pra jogar de qualquer jeito. Tem que estar focado para conseguir os resultados. Todas as equipes estão melhorando e a gente vai jogar esse Brasileiro para terminar na melhor colocação possível", completou.

O meio-campista argentino Lucas Romero ratificou a opinião do companheiro de equipe em relação à campanha do time cruzeirense no restante do ano e já se preparando para os desafios da temporada de 2018.

O Cruzeiro ocupa a quinta colocação no Brasileiro, com 41 pontos, a 14 do líder Corinthians. "A gente vai tentar continuar com esse trabalho bem feito, terminar o ano da melhor maneira para retomar o trabalho no ano que vem da mesma forma, com muita confiança, alegria, sabendo que temos um grupo (de jogadores) para enfrentar os campeonatos que a gente tem pela frente, que são muito importantes", complementou Rafinha.

O meia Robinho teve uma lesão muscular na coxa esquerda confirmada pelo departamento médico e será desfalque para o técnico Mano Menezes na partida contra a equipe ponte-pretana. Já o atacante Sassá deverá ser poupado pela comissão técnica.