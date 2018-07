Cruzeiro deve emprestar lateral-esquerdo Pará ao Atlético-PR

Em um comentário no Twitter, Petraglia contou que o Atlético-PR já conta com o jogador para a lateral-esquerda. Pará chegaria à Arena da Baixada como contrapeso na negociação que levou o jovem atacante Douglas Coutinho, de 21 anos, para a Toca da Raposa.

O Atlético-PR é um dos clubes brasileiros mais ativos no atual mercado de transferências e já fechou com o meia Vinicius (ex-Fluminense) e com o atacante André Lima (ex-Avaí). Além disso, estaria perto de um acerto com o lateral-direito Léo (do Flamengo), dos zagueiros Paulo André (Cruzeiro) e Thiago Heleno (Figueirense) e com o atacante Anderson Lopes (Avaí).

Já o Cruzeiro, renovando o elenco, dispensou atletas como Eurico (foi para a Ponte Preta), Ceará (Coritiba), Leandro Damião, Charles, Julio Baptista, Gilson, Seymour e Dagoberto. Pará, contratado junto ao Bahia há um ano, fez apenas 11 jogos como titular no Brasileirão. Para a mesma posição, o clube tem Fabrício e Mena.