Cruzeiro deve poupar atletas, mas Manoel quer jogar

Em meio à desgastante maratona de jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deve poupar alguns jogadores no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o ABC, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Mas o zagueiro Manoel, que conquistou a titularidade há poucas rodadas, não quer saber de dar chance à concorrência e já pediu para entrar em campo.

"É claro que tenho que esperar o professor Marcelo (Oliveira) decidir, mas eu quero jogar, independente de estar cansado ou não, meu objetivo é estar em campo para ajudar meus companheiros neste jogo tão importante na caminhada da Copa do Brasil", disse nesta segunda-feira.

Manoel foi titular do Cruzeiro nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, contra Coritiba e Sport, e viu a equipe tomar apenas um gol, contra os paranaenses. O zagueiro exaltou a boa fase e disse que o sistema defensivo deve evoluir à medida em que ganhar entrosamento com Dedé.

"Vamos para nossa terceira partida em sequência, estamos melhorando o entrosamento e não levamos gol no último jogo contra o Sport, isso tudo é fruto de um trabalho e de muita conversa em campo e também fora dele", apontou.