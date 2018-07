Cruzeiro deve ter Luan e Julio Baptista no banco

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro deve enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com Julio Baptista e Luan ficando como opções para o técnico Marcelo Oliveira no segundo tempo. Nesta terça, o treinador comandou um treino coletivo na Toca da Raposa e os dois jogadores atuaram pelos reservas.

Julio Baptista, principal reforço celeste para o segundo semestre, ainda não está no melhor da forma física e por isso entrará aos poucos na equipe. Já Luan perdeu a vaga no time titular para Willian, atacante que se saiu bem na goleada sobre o Vitória, sábado.

Luan estava suspenso para enfrentar os baianos, deu lugar a Willian, e parece ter perdido a concorrência. Nesta terça, o ex-corintiano foi titular no coletivo, mas Luan o substituiu no decorrer da atividade. Souza, que também cumpriu suspensão contra o Vitória, volta normalmente à equipe.

Se Marcelo Oliveira mantiver o time que treinou nesta terça-feira, o Cruzeiro vai pegar o Flamengo no Mineirão com: Fábio; Mayke, Leo, Dedé e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Borges. Na zaga, Leo será titular porque Bruno Rodrigo cumprirá suspensão.

ELBER

Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou que acertou a prorrogação do contrato do meia Elber até o dia 31 de dezembro de 2017. O vínculo anterior do atleta de 21 anos até o meio de 2016. O garoto já fez 49 jogos com a camisa celeste, mas vai adiar a contagem cinquentenária porque sofreu uma lesão na coxa direita durante a goleada de sábado.