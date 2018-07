Cruzeiro deve ter mudanças contra Atlético-GO

Em compensação, o técnico Joel Santana terá um reforço diante do Atlético-GO. O volante Leandro Guerreiro, que cumpriu suspensão automática diante do Corinthians, poderá retornar ao time na próxima rodada do Brasileirão. O zagueiro Victorino, que foi campeão da Copa América pelo Uruguai, também reforçará o Cruzeiro nas próximas rodadas do Brasileirão.

Apesar do Atlético Goianiense estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Joel Santana não crê em um jogo fácil no Serra Dourada. "Já temos uma partida na quarta-feira, diante de um time que empatou com o São Paulo e não é fácil empatar com o São Paulo aqui dentro do estado deles. No Campeonato Brasileiro você tem que ter, acima de tudo, muito equilíbrio emocional, independentemente do adversário", disse.

A comissão técnica do Cruzeiro decidiu não retornar para Belo Horizonte após o duelo com o São Paulo. Assim, o time viajou para Goiânia na noite de domingo, onde vai se preparar para encarar o Atlético-GO. O time só voltará para a capital mineira na quinta-feira.