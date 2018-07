Cruzeiro deverá repetir time de coletivo em amistoso

Caso realmente repita a formação exibida no último sábado, o comandante mandará o Cruzeiro a campo com Fábio; Marcos, Léo, Victorino e Diego Renan; Leandro Guerreiro, Diego Arias, Everton e Montillo; Wallyson e Anselmo Ramon. Entre estes jogadores, as principais novidades em relação ao time que fechou a temporada passada são a entrada de Marcos na lateral direita, do volante Diego Arias no meio-campo e o retorno de Wallyson ao ataque, após quatro meses fora por causa de lesão.

"A base vai ser aquela, pode ser que tenha uma ou outra alteração. Até sexta-feira vamos fazer vários treinos táticos, eu vou mexer bastante, o que eu disse na semana passada está valendo, temos que ir testando os atletas, ver quem se identifica com quem, para que possamos ser o mais coerente possível neste momento. Mas as vagas estão abertas ao longo do ano e aquele que estiver rendendo mais vai jogar, os jogadores já sabem disso", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, para depois lembrar que a questão física irá pesar na hora de escalar o time no início desta temporada.

"No início do ano talvez a gente opte por um time que não seja o da maioria, mas tenho que levar em conta alguns aspectos físicos, não posso expor ninguém já no início do ano, tanto do lado físico quanto do técnico", enfatizou.

O fato de o Cruzeiro ter encerrado 2011 de forma dramática, se livrando do rebaixamento apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro, também não fez Mancini promover uma mudança radical na montagem do time cruzeirense. O treinador destacou que aquela base montada no ano passado precisa ser valorizada, apesar de a campanha ter sido péssima na competição nacional.

"Eu tentei mostrar a todos eles (jogadores) que nós estamos vindo de uma sequência de trabalho. Embora tenhamos fechado 2011 de uma forma brilhante no último jogo (com uma goleada por 6 a 1 sobre o Atlético-MG), a campanha não foi boa. Ao mesmo tempo, eu não posso jogar fora uma base que está montada. Eu tenho que lapidar o time ao máximo com essas peças novas e formar uma equipe forte, que seja competitiva. Ao longo do ano, todos os atletas vão ter chances de jogar e com certeza esta semana eu vou observar mais ainda", prometeu.