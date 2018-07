Cruzeiro diminui rotina de treinos em reta final

Vindo de uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, domingo, no Engenhão, o Cruzeiro descansa nessa segunda e só se reapresenta terça. O próximo compromisso é domingo, diante do Coritiba, no Independência, em jogo que só vale para o time paranaense, ainda ameaçado pelo rebaixamento.

Para esta partida, o técnico Celso Roth não vai poder contar com Anselmo Ramón, que recebeu o terceiro amarelo contra o Flu. Por outro lado, voltam Wellington Paulista e Fabinho no ataque. O volante Sandro Silva, outro que não atuou no Engenhão porque estava suspenso, também fica novamente disponível.

Em uma temporada ruim, o Cruzeiro não teve nenhum jogador convocado para a seleção brasileira - formada apenas por jogadores que atuam no País - que vai pegar a Argentina, nesta quarta, em Buenos Aires. O único jogador celeste no confronto será Montillo, que só se reapresenta na Toca da Raposa na quinta.