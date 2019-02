Cruzeiro divulga nota e Léo manifesta apoio a envolvidos em tragédia no Flamengo

O incêndio que atingiu o alojamento dos jogadores das categorias de base do Flamengo no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, que deixou 10 mortos e três feridos, também foi repercutido no Cruzeiro.

Escolhido para a entrevista coletiva desta sexta-feira, o zagueiro Léo lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade às famílias das vítimas e também citou a sirene que disparou nas cidades mineiras de Barão de Cocais e Itatiauçu, nesta madrugada, que obrigou os moradores a deixarem as suas casas em razão do risco de barragens da Vale e da ArcelorMittal se romperem.

"Notícia triste. Acaba sendo próximo, passamos momentos assim, já tivemos presentes em alojamentos de base", disse Léo. "São situações muito complicadas, além da questão da sirene de Barão de Cocais, Itatiauçu. São notícias ruins, questões que nos envolvem. Temos que ter fé, amor e esperança para que a gente consiga superar. Desejo muita força, paz e solidariedade para que a gente consiga superar esse momento difícil. Que Deus possa confortar o coração desses familiares, das pessoas envolvidas".

O Cruzeiro também se pronunciou oficialmente sobre a tragédia no CT do Flamengo. O clube mineiro divulgou uma nota, registrando pesar sobre o acontecimento.

"Infelizmente, fomos todos surpreendidos na manhã desta sexta-feira com a notícia sobre uma tragédia ocorrida no centro de treinamentos do Clube de Regatas do Flamengo, que deixou vítimas fatais e feridos. Consternado, o Cruzeiro Esporte Clube expressa sua solidariedade e sentimentos pelo ocorrido. Estamos todos em oração pelas vítimas e suas famílias", disse a nota, assinada pelo presidente Wagner Pires de Sá.

O Cruzeiro enfrenta o Tupynambás neste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Os jogadores fazem neste sábado, na Toca da Raposa II, o último treinamento antes da partida.