Cruzeiro divulga numeração para 2019 e guarda camisa 10 para reforço

Na véspera da sua estreia oficial na temporada 2019, o Cruzeiro divulgou a numeração do elenco. E se realizou algumas mudanças em função da saída e chegada de jogadores, o clube mineiro optou não entregar a camisa 10 para qualquer jogador, em uma indicação de que o número está reservado para a chegada de um possível reforço.

O número 10 era utilizado pelo uruguaio Arrascaeta, que se transferiu recentemente para o Flamengo. A direção do Cruzeiro busca um substituto para o jogador, sendo que está em negociações avançadas com Marquinhos Gabriel e Rodriguinho, visto como favorito para assumir essa camisa.

O Cruzeiro também realizou mudanças nas camisas utilizadas por alguns jogadores. O lateral-direito Edílson, que era o 22 na temporada passada, vai utilizar o 2, vago após a saída de Ezequiel, que se transferiu ao Fluminense. O número 7 foi assumido por Rafinha, que era o 18, mas ficou com a camisa que era de Rafael Sobis, reforço do Internacional.

O recém-contratado Orejuela é, agora, o camisa 21 do Cruzeiro, número que estava com Mancuello, que foi para o mexicano Toluca. O volante Jadson, contratado do Fluminense, assumiu a 27, antes de Manoel, que reforçou o Corinthians. E Renato Kayzer, de volta ao clube, recebeu o número 22, mesma situação de Fabrício Bruno, o 25 do time celeste.

A numeração fixa do Cruzeiro já vai ser utilizada no sábado, quando o Cruzeiro vai jogar em Divinópolis contra o Guarani, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Confira a numeração do Cruzeiro para a temporada 2019:

1 - Fábio

2 - Edilson

3 - Léo

4 - Murilo

5 - Ariel Cabral

6 - Egídio

7 - Rafinha

8 - Henrique

9 - Fred

11 - David

12 - Rafael

14 - Cacá

15 - Patrick Brey

16 - Lucas Silva

17 - Raniel

19 - Robinho

21 - Orejuela

22 - Renato Kayzer

25 - Fabrício Bruno

26 - Dedé

27 - Jadson

28 - Barcos

29 - Lucas Romero

30 - Thiago Neves

36 - Rafael Santos

38 - Gabriel Brazão

39 - Vitor Eudes

40 - Éderson

99 - Sassá