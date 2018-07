Cruzeiro divulga relacionados para jogo em casa com retornos de Manoel e Edimar

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo contra a Chapecoense neste domingo, às 17 horas, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já era esperado, as principais novidades são os retornos do zagueiro Manoel e do lateral-esquerdo Edimar.

Manoel está de volta após cumprir quatro jogos de suspensão por conta de uma agressão sem bola no atacante Chavez, durante duelo contra o São Paulo, em 15 de setembro, pela 25.ª rodada do Brasileirão.

Já Edimar ficou de fora do empate sem gols com o Palmeiras, na última quinta-feira, em Araraquara (SP), por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A única baixa para a partida é a do lateral-direito Ezequiel, que está suspenso.

Em 12.º lugar na tabela de classificação com 37 pontos, o Cruzeiro deve entrar em campo neste domingo com: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Lucas Romero, Henrique, Robinho e Rafinha; Rafael Sóbis e Ábila.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros - Elisson, Lucas França e Rafael

Laterais - Lucas, Bryan e Edimar

Zagueiros - Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno, Léo e Manoel

Meio-campistas - Ariel Cabral, Bruno Ramires, De Arrascaeta, Denilson, Elber, Henrique, Lucas Romero, Rafinha e Robinho

Atacantes - Alisson, Rafael Sóbis, Ramón Abila e Willian