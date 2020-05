Cruzeiro diz que primeiros testes para covid-19 tiveram resultados negativos

A primeira bateria de exames realizada pelo Cruzeiro em seus membros não detectou nenhum caso de coronavírus. Neste domingo, o clube mineiro comunicou que os testes feitos na última sexta-feira, concentrados em dirigentes, membros da comissão técnica e outros funcionários, não detectaram qualquer caso da covid-19.

