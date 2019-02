Cruzeiro e Atlético-MG anunciam novo patrocinador para a temporada

O Cruzeiro e o Atlético Mineiro vão contar com novo patrocinador para a temporada 2019. Os dois rivais terão o mesmo apoio da Embaré, empresa de laticínios, através da marca Camponesa, que será estampada no ombro da camisa dos dois clubes. A companhia também apoia o CSA, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano.

O novo patrocinador fará sua estreia no uniforme dos dois clubes no fim de semana, na rodada do Campeonato Mineiro. Ambos os jogos serão no domingo. O Cruzeiro vai enfrentar o URT em Patos de Minas, às 19 horas. E o Atlético terá pela frente o Villa Nova, às 17 horas, no Independência, em Belo Horizonte.

"A Camponesa tem, historicamente, apoiado o esporte. Já acompanhamos o acesso do CSA desde a Série D até a Série A, já apoiamos América, Guarani, vôlei do Minas e agora vamos iniciar a parceria com dois grandes times de Minas Gerais, que é o berço da nossa empresa", disse o diretor-presidente da Embaré, Romero Marinho.

"É muito importante para o Atlético ter a Camponesa como sua mais nova patrocinadora. Mostra a força da marca Atlético, que é, comprovadamente, a maior marca esportiva de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Iniciamos essa parceria na certeza de contribuir muito para que a Camponesa tenha ainda mais destaque", afirmou Pedro Melo, gerente de patrocínios do Atlético-MG.

O diretor comercial do Cruzeiro, Rene Salviano, também exaltou a parceria. "Nos bastidores, atuamos arduamente para reforçar nossas receitas. E trazer a Camponesa para a cartela de patrocinadores é muito importante tanto para nós quanto para a empresa, que terá sua marca exposta para milhões de pessoas", declarou.

A Camponesa é a nossa nova parceira e, a partir de agora, estampa a sua marca no manto alvinegro. Bem-vinda ao time! Aqui é #Galo! pic.twitter.com/0GEsrWGiRn — Atlético (@Atletico) 22 de fevereiro de 2019