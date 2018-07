Cruzeiro e Atlético-MG dão folga aos seus elencos

No Atlético-MG, os jogadores que não participaram da final do Mineiro se reapresentam na terça-feira pela manhã, enquanto que os que jogaram a decisão só retornam na quarta-feira. No sábado, o time alvinegro abre o Brasileirão contra o Atlético-PR, na Arena do Jacaré.

Após a conquista do título, o Cruzeiro ampliou a folga dos seus atletas em mais um dia. A reapresentação passou da terça-feira à tarde para a manhã de quarta, quando o grupo treina em dois períodos. A estreia celeste no Brasileirão é no domingo, em Florianópolis, contra o Figueirense.

No América-MG, que treinou normalmente nesta segunda-feira, três novidades. O atacante Kempes (ex-Portuguesa) e o versátil Willian Rocha (ex-Figueirense, mas ligado ao Fluminense) farão exames médicos na terça para assinarem contrato. Alessandro, ídolo da torcida, já foi confirmado como reforço e até treinou.