Cruzeiro e Atlético-MG emprestam jogadores para o Sport O Sport buscou nos dois rivais mineiros reforços para a temporada que se inicia. Nesta quinta-feira, o clube de Recife confirmou a contratação o meia Élber, que estava no elenco campeão brasileiro do Cruzeiro, e do lateral-direito Alex Silva, formado nas categorias de base do Atlético Mineiro.