Cruzeiro e Atlético-MG fazem clássico com torcida única

Por um acordo entre os dois clubes, apenas a torcida do Cruzeiro teve acesso aos 44 mil ingressos colocados à venda para o jogo deste domingo. No primeiro turno do Brasileirão, quando o mando era do Atlético, só os atleticanos puderam ir ao clássico disputado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas - na ocasião, a vitória foi cruzeirense, por 1 a 0.

Autor do gol daquela vitória no clássico do primeiro turno, o atacante Wellington Paulista não poderá ajudar o Cruzeiro neste domingo. Com uma lesão no joelho direito, sofrida na última rodada, ele está fora do clássico. Em seu lugar, o técnico Cuca deve optar pelo argentino Ernesto Farías, mas também tem a opção de escalar Robert como titular.

Por outro lado, o zagueiro Cláudio Caçapa, que ficou dez dias afastado também por um problema no joelho direito, deve voltar ao time do Cruzeiro neste domingo. Assim, ele disputaria seu primeiro clássico contra o Atlético, clube que defendeu entre 1996 e 2000 - nos três jogos anteriores, não teve a oportunidade de jogar.

Já o Atlético, embalado pela classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, conta com o retorno do atacante Diego Tardelli, que se recuperou de uma lesão na coxa direita depois de quase um mês afastado do time e fará dupla de ataque com Obina.

Além de Diego Tardelli, o técnico Dorival Júnior espera poder contar com o lateral-esquerdo Leandro. Ele teve a mão fraturada e ainda usa gesso, mas afirma não sentir mais dores. Assim, pode retirá-lo para jogar com uma proteção maleável.